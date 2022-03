Volker Janke bleibt Dekan im protestantischen Kirchenbezirk Landau. Bei der Bezirkssynode in der Stiftskirche wurde er wiedergewählt.

Janke ist seit Oktober 2012 Dekan. Dieses Amt wird er fortführen, nachdem der Synodalausschuss, der erweiterte Bezirkskirchenrat und das erweiterte Presbyterium mehrheitlich für ihn votiert hat. Von den 89 Stimmberechtigten erhielt Janke 61 Ja-Stimmen, es gab zudem 17 Nein-Stimmen und elf Enthaltungen.

„Brauche Unterstützung“

Janke hatte zuvor betont: „Ohne sie alle, ohne die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen im Dekanat, der Verwaltung und den Kirchengemeinden, ohne die Unterstützung unserer Kirchenmitglieder kann ich nichts bewirken als Pfarrer und Dekan.“

In den vergangenen mussten viele Herausforderungen bewältigt werden. Manche noch in einer Pandemie oder gerade wegen Corona. Aktuell befindet sich der Kirchenbezirk in einem Wandel. Um die Pfarrer zu entlasten, ihnen mehr Raum für die Seelsorge zu geben, wurden und werden Verwaltungsaufgaben auf zusätzliche Kräfte verteilt.

Haus der Diakonie geplant

Zusammen mit dem Diakonischen Werk ist zudem ein „Haus der Diakonie“ in Landau mit zahlreichen Beratungsangeboten geplant. Man sei auch auf dem Weg der Ökumene, die als Querschnittsthema alle Bereiche des kirchlichen Handels durchziehe, wie zum Beispiel beim Ökumenischen Sozialzentrum, dem Kirchenpavillon und der lokalen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Landau.

Janke richtete den Blick auch auf Herausforderungen auf Ebene der Landeskirche. Nach dem Willen der Kirchenregierung sollten Gespräche über eine stärkere Kooperation mit dem Dekanat Bad Bergzabern gestartet werden, welche dann in eine Fusion münden sollten.