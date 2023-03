Um ein Haar hätte die Stadt Landau ihren Haushalt für dieses Jahr nicht genehmigt bekommen. Weil er plötzlich ein Defizit von zwei Millionen Euro bei der laufenden Finanzrechnung aufwies. Oberbürgermeister Dominik Geißler und der Leiter der Finanzabteilung, Martin Messemer, waren zu Gesprächen bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Noch zum Jahreswechsel war der Haushalt ausgeglichen. Dann informierte das Land die Stadt, dass sie 100 Flüchtlinge aufnehmen solle. Die Kosten für die Sammelunterkunft in der ehemaligen PVA rissen ein Loch in die Finanzplanung. Das Land achtet inzwischen strenger darauf, dass sich die laufenden Einnahmen und Ausgaben decken und auch die Tilgungsleistungen im Haushalt einschließen. Messemer konnte das Defizit von fünf auf zwei Millionen Euro drücken. In Trier jedoch wurde den Landauern klar gemacht, dass es so nicht funktioniere, berichteten Geißler und Messemer. Da kam die Nachricht des Finanzamts wie gerufen, dass drei Betriebe ihre Gewerbesteuer-Vorauszahlungen erhöht hätten, nachdem die Bundesnetzagentur wegen der Energiekrise Entwarnung gegeben hatte. Das spült der Stadt 1,3 Millionen Euro zusätzlich in die Kasse. Messemer hatte zuvor mit 32 Millionen Euro Gewerbesteuereinkünften kalkuliert. Jetzt beläuft sich das Defizit noch auf 800.000 Euro, was die Aufsichtsbehörde aber abgenickt hat. Der Stadtrat muss das neue Zahlenwerk in einer außerordentlichen Sitzung beschließen. Hätte die ADD den Etat nicht genehmigt, wären alle Verpflichtungen wie Gehälter weitergelaufen, nur neue Vorhaben seien dann zunächst nicht möglich gewesen, erklärte Messemer.