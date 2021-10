Ein defekter Hydrant in der Boelckestraße in Landau hat am Montagmorgen eine meterhohe Wasserfontäne erzeugt. Wie die Stadtverwaltung vorab auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, habe ein Mitarbeiter des lokalen Versorgers Energie Südwest den Schaden innerhalb kurzer Zeit repariert.