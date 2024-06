„Frieden? Sichern! Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens“ lautet der Titel des neuen Werks von Heinz Klippert, um das es am Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, im Landauer Butenschoen-Haus gehen wird. Der Autor war früher Erziehungswissenschaftliches Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Klippert möchte in seinem neuen Buch nicht nur den Begriff des Pazifismus rehabilitieren, sondern auch ganz konkrete Anregungen dafür geben, wie eine Erziehung zum Frieden aussehen kann. Die Veranstaltung nimmt daher die Publikation des Buches im Westend-Verlag zum Anlass, der Diskussion einen anderen Impuls zu geben als die vorherrschende Denkweise der „Ertüchtigung zum Krieg“. Eine Anspielung an einer Aussage des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Mitdiskutieren wird an diesem Abend Theodor Ziegler vom Ökumenischen Institut für Friedenstheologie. Die Moderation übernimmt Melanie Hussak von der Evangelischen Hochschule Freiburg. Die Veranstaltung wird gemeinsam ausgerichtet vom Verein der Freunde und Förderer der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, der Evangelischen Akademie der Pfalz sowie der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz. Der Eintritt ist frei.