Die Vorsitzende des Digitalausschusses des Deutschen Bundestages, Tabea Rößner (Grüne), wird statt der an Covid-19 erkrankten SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken an der Diskussion „Twitter statt Tagesschau? – Politische Kommunikation im digitalen Wandel“ am Mittwoch, 19 bis 21 Uhr, im Hambacher Schloss teilnehmen. Das teilt Christoph Picker, Direktor der evangelischen Akademie der Pfalz, mit. Gesprächspartner ist Thomas Dauser, Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation des SWR. Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bis zum 28. Juni über das Online-Formular unter suedwestdeutschemedientage.de.