Optisch ist es ein Hoffnungszeichen: Der Kran auf der Dauerbaustelle in der Annweilerstraße in Landau gegenüber der Aldi-Einfahrt ist am Montag abgebaut worden. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Doch die seit über einem Jahr bestehende halbseitige Sperrung der wichtigen Einfallstraße bleibt vorerst bestehen – bis 30. Juni. Zwar laufe die Genehmigung für die Straßensperrung nur bis 17. Mai, es sei jedoch seitens des Bauherren erneut eine Verlängerung beantragt worden, so die Stadt. Der Grund: Es müssten noch Kanal- und weitere Anschlussarbeiten erledigt werden. Ab Anfang Juli sind dann sowohl die halbseitige Sperrung als auch die Ampelregelung Geschichte. Dann sei die Fahrbahn wieder frei, heißt es aus dem Rathaus. Nur der Gehweg werde wohl noch etwas länger an dieser Stelle gesperrt bleiben. Dass die Annweilerstraße wegen der Baustelle schon so lange halbseitig gesperrt ist, hat in den zurückliegenden Monaten immer wieder für Diskussionen und Kritik gesorgt. Die Stadt hat reagiert. Sie will die Miete für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums erhöhen, damit sich solche Fälle möglichst nicht wiederholen.