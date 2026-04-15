Weinhändler stehen vor großen Herausforderungen: Die Lager sind voll, die Vertriebswege aber komplex. Eine Plattform aus der Pfalz setzt auf Daten und künstliche Intelligenz.

Die Weinbranche durchlebt derzeit eine schwierige Phase. Trotz hoher Lagerbestände und modernisierter Produktionsprozesse geht der Absatz zurück. Experten machen dafür verschiedene Faktoren verantwortlich, darunter ein verändertes Konsumverhalten, steigende Lebenshaltungskosten und den demografischen Wandel.

Zwischen Überangebot und Orientierungslosigkeit entsteht eine Lücke. Genau hier setzt die Plattform „Triff Deinen Winzer“ an, die ähnlich einer Dating-App funktioniert und sich als Bindeglied zwischen Produktion, Vertrieb und Konsum versteht. Das Prinzip: Nicht der Wein soll sich verkaufen, sondern er soll gefunden werden – von den richtigen Menschen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, erklärt Geschäftsführer Stéphane Sarton.

Idee entsteht vor rund drei Jahren

Der Südpfälzer ist 52 Jahre alt, stammt aus Göcklingen und hat Medienmarketing studiert. Sein Unternehmen mit Sitz in Landau hat die Plattform aufgebaut. Die Idee dazu entstand vor rund drei Jahren aus der Beobachtung heraus, dass viele Akteure in isolierten Strukturen arbeiten, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Die Winzer Stefan Bietighöfer (links) und Marcel Fischer packen Bestellungen ein. Sie nutzen die Plattform und sehen darin Vorteile für die Vermarktung ihrer Weine. Foto: Iversen

„Die Kunden entscheiden, was sie wollen“, sagt Sarton – doch oft bleibe unklar, welche Weine tatsächlich funktionieren, wo bestimmte Stilistiken besonders gefragt sind und warum manche Lagen erfolgreicher sind als andere. Die Plattform versuche deshalb, genau diese Lücke zu schließen, indem sie Informationen bündelt und nutzbar macht.

Rund 600 Weine im Sortiment

Nach Angaben des Geschäftsführers umfasst das Sortiment der Plattform etwa 600 Weine von 17 Winzern aus verschiedenen Anbaugebieten wie der Pfalz, Rheinhessen oder dem Kaiserstuhl. Der Großhandel schaffe zwar Reichweite, schirme Winzer aber oft von direkten Kontakten ab, während der Direktvertrieb zwar Nähe ermöglicht, jedoch viel Zeit koste. Die Plattform setze daher auf ein strukturiertes Vermittlungssystem.

Winzer werden über ein „Onboarding“ aufgenommen, erstellen detaillierte Profile und werden anschließend mit passenden Kunden zusammengebracht – telefonisch, online oder vor Ort. Gesucht werden Betriebe, die wirklich zum jeweiligen Wein passen, nach Konzept, Persönlichkeit, Preisniveau, Stilistik und Entwicklungspotenzial, erklärt der Geschäftsführer.

KI soll größere Rolle spielen

Aktuell erfolge dieses Matching noch überwiegend manuell, doch künstliche Intelligenz spiele bereits eine Rolle beim Aufbau der Profile und soll künftig stärker in die Prozesse und die Vermittlung einfließen. Ein Geschäftspartner in München, der Erfahrung mit Projekten dieser Art habe, arbeite an entsprechenden Systemen, sagt Stéphane Sarton . Auch eine App sei geplant, existiere bislang jedoch noch nicht. Ziel sei es, datenbasiert zu verstehen, welche Weine sich gut verkaufen, wer sie kauft und wie sich die Nachfrage entwickle. Es gehe aber auch um die Gestaltung von Etiketten. „Was weckt die Aufmerksamkeit des Kunden?“

Das Geschäftsmodell sieht so aus: 150 Euro werden pro qualifiziertem Kontakt fällig, also dann, wenn eine konkrete, zumindest vorläufige Kaufzusage besteht. Zusätzlich erhebt die Plattform eine Provision von zehn Prozent auf Bestellungen zum Nettopreis nach dem Versand von Probepaketen – sowohl für Erst- als auch für Folgeaufträge. Der Gedanke dahinter: Kosten entstehen vor allem dann, wenn tatsächlich Umsatz generiert wird. Für viele Winzer sei das eine kalkulierbare Alternative zu klassischen Vertriebswegen wie Messen oder eigener Akquise, die oft mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden sind, sagt Sarton.

Winzer von System begeistert

Zu den Betrieben, die das System bereits nutzen, gehört Marcel Fischer, der ein Weingut in Ingenheim betreibt. Der 31-Jährige bewirtschaftet 21 Hektar und ist seit Mitte Januar Teil der Plattform. Seine ersten Erfahrungen beschreibt er als positiv. „So einen guten Jahresanfang hatte ich noch nie“, sagt er. Mehrere Angebotspakete mit sechs bis zwölf Flaschen habe er bereits versandt. Auch neue Kunden habe er gewinnen können, vor allem aus der gutbürgerlichen Gastronomie. Gleichzeitig bedeutet das Modell für ihn, zunächst in Vorleistung zu gehen und sich auf neue Vertriebsstrukturen einzulassen. „Bisher läuft das sehr gut“, sagt Marcel Fischer.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Stefan Bietighöfer aus Mühlhofen. Der 40-Jährige Winzer bewirtschaftet 46 Hektar und ist seit Ende 2025 dabei. Auch er berichtet von einem guten Start; seine Kundschaft stammt vor allem aus der gehobenen Gastronomie. Für ihn liegt der Vorteil von „Triff Deinen Winzer“ vor allem in der Zeitersparnis. Denn Zeit fehle ihm im Betriebsalltag oftmals. „Ich habe keine Zeit für die Akquise.“ Um eine vergleichbare Leistung selbst zu erbringen, hätte er vermutlich zusätzliches Personal einstellen müssen. Auch sein Exportgeschäft spiele eine wichtige Rolle und erhöhe die Komplexität des Vertriebs zusätzlich. Mit „Triff Deinen Winzer“ könne er den Bereich Marketing, Neukundenakquise, Weinvertrieb, und Kundenbetreuung gebündelt auslagern. „Und mit dem Ergebnis bin ich bis dato sehr zufrieden“, sagt Stefan Bietighöfer.