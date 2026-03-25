Kurt Beck und Alexander Schweitzer stehen sich auch persönlich nahe. Im Gespräch mit Andreas Schlick erzählt der Südpfälzer, wie sehr ihn Schweitzers Wahlniederlage umtreibt.

Herr Beck, sind Sie traurig?

Natürlich bin ich betroffen von dem Wahlergebnis. Es wäre auch lächerlich, wenn ich das abstreiten würde. Ich bin mit dem Herzen Sozialdemokrat und Rheinland-Pfälzer, deshalb tut das einfach weh. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Abstand am Ende so deutlich sein wird zwischen uns und der CDU.

Sie kennen Alexander Schweitzer seit vielen Jahren, sind ihm nicht nur politisch nahe, sondern auch persönlich eng verbunden. Wie stark hat Sie die Niederlage als Freund und Südpfälzer getroffen?

Sehr, muss ich sagen. Alexander hat in diesem Wahlkampf alles gegeben, bis zum Schluss durchgezogen. Ich habe ihm auch bei gemeinsamen Terminen gesagt, er solle gut auf sich aufpassen. Auch wenn man noch jung ist wie er, dieses Pensum war schon enorm. Keiner ist unverletzbar.

Was macht für Sie die Person Alexander Schweitzer aus?

Er ist ein sehr nahbarer Typ, der Menschen mag, das nicht vorspielen muss. Dass das echt ist, merkt man vor allem bei schwierigen Terminen, etwa bei einer Beerdigung eines Parteimitglieds oder eines ehemaligen Amtsträgers. Da wird spürbar, ob jemand Mitgefühl hat oder das nur vorgaukelt, weil er glaubt, das wird von ihm als Politiker erwartet.

Waren Sie mit ihm in Kontakt nach der Wahl?

Nein, ich habe es so gemacht, wie ich es mir früher auch gewünscht hätte an solchen Tagen: Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Ich weiß, was da auf einen einstürzt. Da will man nicht zum 50. Mal eine Erklärung abgeben. Ich habe ihm dann nur später eine Nachricht geschrieben mit ein paar persönlichen Worten.

Was haben Sie ihm geschrieben?

Ich will das nicht komplett offenlegen, das ist zu persönlich. Aber ich habe ihm klar gemacht, dass er sich melden kann, wenn er ein Ohr braucht. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der sehr reflektiert ist, sehr gut wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Er wird das verarbeiten.

Schweitzer lebt mit seiner Frau und den Kindern in Bad Bergzabern. Was hat es für Ihre Familie bedeutet in Ihrer Zeit als Ministerpräsident, dass stets die Augen der Öffentlichkeit auf Sie gerichtet waren?

Die Familie ist immer betroffen, das ist der Normalfall bei Spitzenpolitikern. Da kommst du nicht nach Hause und sagst, wir gehen jetzt zur Tagesordnung über. Man ist auch Mensch, muss sich austauschen können daheim. Aber das ist natürlich nicht immer einfach für das persönliche Umfeld.

Sie waren auch Bundesvorsitzender der SPD, haben das Haifischbecken Berlin erlebt, besonders jenes in der eigenen Parteizentrale. Sie wurden aus dem Amt geekelt, traten wegen Intrigen gegen Sie zurück. Stichwort Schwielowsee. Wie sind Sie damals mit dieser Demütigung umgegangen?

Natürlich habe ich das Gespräch mit meiner Frau gesucht, mit politischen Vertrauten. Ich wollte mit meinem Rücktritt niemanden vor den Kopf stoßen, der mir wichtig ist. Aber am Ende ist man allein in solchen Situationen. Man kann diese Entscheidungen auch auf keinen anderen abwälzen.

Alexander Schweitzer ist nach Ihnen der zweite Südpfälzer, der rheinland-pfälzischer Ministerpräsident wurde. Manche sagen, die Region werde spüren, dass der Regierungschef bald nicht mehr hier seine Meldeadresse hat. Wie groß ist der Verlust von Schweitzer als Ministerpräsident für die Südpfalz?

Mir war es immer wichtig, dass ich mich für die Eifel oder den Hunsrück genauso sehr einsetze wie für die Südpfalz. Aber natürlich ist man seiner Heimatregion doch sehr verbunden. Da geht es gar nicht darum, das Amt des Ministerpräsidenten für Projekte hier besonders zu nutzen, das könnte einem im Übrigen auch schnell so ausgelegt werden, als würde man es ausnutzen. Aber mit Weitsicht kann man so Einfluss nehmen, dass alle profitieren, darunter auch der eigene Wahlkreis.

Waren die Leute hier damals plötzlich anders zu Ihnen, als Sie Ministerpräsident wurden?

Als ich noch normaler Landtagsabgeordneter für die Südliche Weinstraße war, wurde ich bei manchen Veranstaltungen in der Region wegen meines SPD-Parteibuchs nicht am Ehrentisch mit den anderen politischen Vertretern platziert, sondern irgendwo an der Seite. Als ich Regierungschef wurde, habe ich dann schon gemerkt, dass plötzlich Leute neben einem sitzen wollen, die vorher tunlichst darauf bedacht waren, Abstand zu halten. Aber im Alltag sind mir die Leute in der Südpfalz immer ganz normal begegnet.