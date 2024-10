Jahrelang war beim Restaurant bei der Kletterhalle das Licht aus. Nun hat sich für das „Fitz Vin Essen“ eine neue Pächterin gefunden, die seit ein paar Wochen durchstartet. Sie will sich mit hoher Qualität einen Namen machen.

Wer vor der Schließung bereits gern ins Restaurant Fitz gegangen ist, wird sich gleich wieder zu Hause fühlen. Bis auf ein paar neue Stühle hat die neue Pächterin Ceynep Efetürk vor der Wiedereröffnung nichts an Einrichtung und Ambiente ändern müssen. Schließlich hatte der Besitzer den Laden bereits stilvoll eingerichtet. Als die RHEINPFALZ zu Besuch kommt, führt Efetürk stolz durch ihre neue Pizzeria: Der Außenbereich, die Weinlounge, ist mit Sandsteinen verziert. Die Möbel sind hochwertig, sogar von den Toiletten ist Efetürk begeistert.

In der Küche wird wie beim Vorgänger italienisch gekocht, jedoch hat Efetürk einen eigenen Dreh mitgebracht. Es soll etwas mehr sein als Standardpizza und Spaghetti Bolognese – obwohl es die natürlich auch gibt. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Tagliatelle mit Rinderfiletstreifen und Brokkoli, Kalbsrücken vom Grill mit frischen Kräutern und frische Fische. „Bei uns gibt es nicht das billigste, sondern Weine und Speisen von hoher Qualität“, so die Pächterin. Eine Besonderheit ist das Parmesanrad: Direkt am Tisch tränkt die Bedienung die Nudeln in warmem Käse – nobel geht die Welt zugrunde.

Publikumsmagnete ringsum

Nachdem das Restaurant, das sich in Nachbarschaft zur Filmwelt, der Kletterhalle und dem Fitnessstudio Bella Vitalis in der Albert-Einstein-Straße befindet, in der Coronazeit geschlossen war, traute sich Efetürk den Sprung von Neustadt nach Landau. Dort hatte sie vorher in den Gaststätten „Zum Schwarzen Löwen“ und „Das neue Fontana“ gearbeitet. Mit dem Start in Landau ist sie noch nicht ganz zufrieden, der große Ansturm blieb bislang noch aus. In dem Gebiet im Südwesten Landaus gibt es zwar einige Freizeitangebote und viele Firmen, aber wenig Fußgänger, die über das neue Essenangebot stolpern können. „Es war so lange geschlossen. Vermutlich hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass das Fitz wieder da ist“, sagt Efetürk. Sie überlegt, verstärkt bei den umliegenden Firmen Werbung zu machen, um neue Kunden zu gewinnen.