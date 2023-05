Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Juni hat das Lemon dichtgemacht. Das war aber nur die Fortführung eines traurigen Trends in Landau. Die Pandemie hat der ohnehin schon darbenden Club- und Gastronomieszene weiter zugesetzt. Weil das Bistro eine etablierte Marke in guter Lage ist, wagt ein Ehepaar den Neuanfang – mitten im Lockdown. Es will vieles anders machen.

Rudina und Edmond Selaci hatten sich die große Eröffnung in ihrem Restaurant, dem frisch renovierten Lemon in der Reiterstraße 15, im alten Brauereigebäude des Englischen Gartens,