Ja ja, wo Leben ist, gibt es Geräusche. Das Gegenteil von Totenstille ist ja bekanntermaßen Lebenlaute. Okay, genug geflachwitzelt. Wir alle sind durch die Pandemie irgendwie vom Leben selbst und der Lautstärke des Lebens um uns herum entwöhnt. Es kann jetzt wieder ein bisschen knirschen, wenn in diesem Sommer nicht nur das Leben zurückkehrt, sondern es auch nachholen will, was es versäumt hat. Gerade die jungen Leute (und die, die gerne junggeblieben wären) haben doch ein Recht darauf, sich auszuleben. Und wir alle wissen doch, wie man am besten auf Lautstärke im Bett reagiert. Richtig, ebenfalls laut sein. Das geht leider nicht allein. Sie kennen doch sicher die Frage: „Wenn ein Baum im Wald umfällt, aber niemand da ist, der es hört, gibt es dann trotzdem ein Geräusch?“ Exakt so ist es im Bett. Wenn ein Mann in der Nacht sägt, aber niemand da ist, der/die völlig verzweifelt versucht, einzuschlafen, hat man dann wirklich geschnarcht?