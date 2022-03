Aufschieberitis – jeder kennt dieses Phänomen. „Neue Socken kaufen? Da ist noch Stoff um die Löcher!“ oder „Mit der Hausarbeit fang ich später an, ich muss noch die Vorhänge fönen!“ sind da nur die bekanntesten Beispiele. So auch mit der Corona-Impfung. Die meisten Menschen konnten und wollten nicht warten, ihre erste, zweite, dritte und vierte Impfdosis zu kriegen. Zu Recht, wenn man sieht, dass die Impfung wohl zusammen mit Omikron der (neumodisch) Gamechanger oder (althergebracht) Wendepunkt der Pandemie war. Öffnungen auch für Ungeimpfte waren drin, die Intensivstationen sind nicht mehr überfüllt. Wenn man sich erinnert, wie viele Leute gesagt haben, sie wollen die (neumodischen) mRNA-Impfstoffe nicht und lieber auf die (althergebrachten) Impfstoffe warten, wundert einen doch schon, dass so viele Impftermine mit dem Novavax-Zeug abgesagt wurden. War das vielleicht nur eine Ausrede? Und kann sich das rächen? Denn: Wenn jemand beatmet werden muss, dann eher der Ungeimpfte.