Im Juni ist wieder Fête de la Musique. Nachdem die Feier im vergangenen Jahr wie der Landauer Sommer wirkte, wollen die Organisatoren diesmal zurück zu den Wurzeln.

Gewisse Termine im Jahr sind vorhersagbar: Geburtstage, der Tag der Arbeit oder die Fête de la Musique. Diese ist alljährlich am 21. Juni, diesmal fällt das Datum auf einen Sonntag. Und das nutzt das Orga-Team um Armin Schowalter und Jürgen Elsässer für Veränderungen.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem die Fête mit vielen Bühnen an einem Samstag lautstark in der Innenstadt gefeiert wurde, soll es diesmal ruhiger zugehen. Das Motto „Chill deine Stadt“ verkündeten Schowalter und Elsässer bei einem Treffen von Gastronomen und Musikern in der vergangenen Woche. Es soll diesmal draußen nur leicht verstärkte Musik geben. Drinnen könne wieder jeder Veranstalter machen, was er wolle. Der Hauptgrund für diese Entscheidung sei, dass das Orga-Team mit der Fête wieder zurück zu den Wurzeln wolle, sagte Elsässer. „Es soll ruhig, gediegen und nicht so laut“ werden.

Feier und Ausschank in der Kirche?

Die Feier soll bereits um 11 Uhr mit einem Dîner en blanc starten, erklärte Elsässer. Auf dem Rathausplatz werden Tische mit weißen Tischdecken aufgebaut, und wer mitmachen will, möge weiß angezogen erscheinen und gerne auch etwas zum Essen mitbringen. Den Tag über wird die Fête gefeiert – bis 22 Uhr, dann endet die Feier offiziell. In den verschiedenen Orten könne das Fest aber noch weitergehen. Anwesend waren unter anderem Gastronom Henry Bartsch, der fünf Kneipen in Landau betreibt, aber auch die Inhaber von Magazine, der Genusszentrale oder der Eisdiele Zandonella. Es ist davon auszugehen, dass es in diesen und vielen weiteren Orten wieder Musik geben wird.

Beim Aufeinandertreffen von Gastronomen oder Anbietern wurden auch verschiedene Ideen diskutiert. Die hervorstechendste präsentierte Stiftskirchen-Pfarrer Jürgen Leonhard, der ein Abtanzen in der Kirche als Möglichkeit ins Spiel gebracht hat. Dort soll Gottesdienst mit Musik gemischt werden, zudem habe man den Ausschank alkoholischer Getränke ins Auge gefasst, sagte Leonhard.

Müll gehört in die Eimer

Die Organisatoren – der Veranstalter der Fête in Landau ist der Südstern-Verein, dem Schowalter vorsteht – wollen auch das größte Defizit der letztjährigen Ausgabe beheben: das Müllproblem. An einigen Stellen seien 2025 vielleicht zu wenige Mülltonnen gewesen, das solle nun behoben werden. Aber, und das machte Schowalter auch unmissverständlich klar, es gelte auch die Ansage an die Besucher, dass Müll selbstverständlich in die Eimer gehöre.

Die genaue Planung wird sich in den kommenden Wochen entwickeln. Derzeit läuft die Frist für Musiker und Veranstalter, zusammenzufinden und sich bei Schowalter zu melden. Genau einen Monat vor der Fête stehe dann das Programm fest und die Flyer werden gedruckt, hieß es.

Kontakt

Musiker oder Gastronomen, die an der Fête mitwirken wollen, können sich beim Orga-Team per E-Mail an fete@suedstern-ev.de melden.