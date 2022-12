Höchste Eisenbahn für alle Vermieter, die Betriebskosten jährlich zusammenstellen und die Abrechnung für 2021 noch nicht vorgelegt haben: Diese muss dem Mieter bis Jahresende vorliegen. Das ist in diesem Jahr doppelt wichtig und bringt auch dem Mieter etwas.

Die Frist läuft bald ab: Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt vor, dass ein Vermieter, der mit seinem Mieter eine monatliche Vorauszahlung von Nebenkosten vereinbart hat, die Abrechnung spätestens mit Ablauf des zwölften Monats nach Ende des betreffenden Abrechnungszeitraums vorgenommen und dem Mieter zugestellt haben muss, also am 31. Dezember des Folgejahres. Darauf verweist der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Landau und Umgebung. Das sei deshalb wichtig, weil nur so die künftigen Vorauszahlungen angepasst werden können.

Das sei auch im Sinne der Mieter, betont der Verein. Eine angemessene Erhöhung des monatlichen Vorauszahlungsbetrags sei angesichts der stark gestiegenen Energiekosten in diesem Jahr meist unverzichtbar. Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland-Pfalz, warnt vor falscher Rücksicht bei der Erhöhung. „Orientieren Sie sich an den tatsächlich zu erwartenden Kosten. Das ist schließlich auch im Sinne Ihrer Mieter“, betont er.

Besser als Nachzahlung

Mieter freuten sich zwar sicher nicht über die höhere monatliche Belastung. „Aber das ist besser, als wenn Mieter hinterher eine massive Nachzahlung zu leisten haben, die sie finanziell nicht stemmen können“, erläutert er. Übrigens: Die Erhöhung müsse sich nicht aus der vorliegenden Abrechnung ergeben, die ja das Jahr 2021 betrifft. Sie könne auch mit Blick auf die Belastung im kommenden Jahr vorgenommen werden.

Noch etwas sollte der Vermieter beachten: Die Abrechnung muss rechtzeitig zugehen und das muss im Zweifel nachgewiesen werden. Eine verzögerte Postzustellung wird nämlich dem Vermieter zugerechnet. Schönfelds Tipp: „Wer erst kurz vor Toresschluss mit der Abrechnung fertig wird, sollte das Schreiben sicherheitshalber persönlich übergeben und sich das quittieren lassen.“ Möglich sei das auch per Bote.