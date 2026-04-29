Dreidimensionale Ansichten des Herzens – mit einem neuen System wollen Mediziner am Klinikum in Landau besser Herzrhythmusstörungen erkennen und behandeln.

Affera Mapping- und Ablationssystem – so heißt das neue Diagnose- und Behandlungswerkzeug der Kardiologie am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße. Herzrhythmusstörungen seien die häufigsten Herzprobleme, vor allem Vorhofflimmern, erklärte Patrick Hörmann, Ärztlicher Leiter am Herz- und Gefäßzentrum Landau, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Jede dritte Person in Deutschland über 55 Jahre sei davon betroffen. Und es würden wegen der steigenden Lebenserwartung immer mehr. Die Herzprobleme seien oft nicht lebensbedrohlich, aber die Lebensqualität sei häufig eingeschränkt.

Den Angaben des Krankenhauses zufolge können Herzrhythmusstörungen mit dem neuen System nun gezielter erkannt und schonender behandelt werden – mit elektrischen Impulsen. Bisher sei mit Wärme oder Kälte gearbeitet worden, das neue System sei eine Ergänzung im Werkzeugkoffer, sagte Bastian Fries, Ärztlicher Leiter am Herz- und Gefäßzentrum Landau, und damit Kollege von Hörmann. „Mit dem Affera-System eröffnen sich für uns zusätzliche Möglichkeiten in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Durch die neuen technischen Voraussetzungen können wir Störquellen sicher und zügig detektieren.“

Ist der Puls unregelmäßig, dann ab zum Hausarzt

Das neue System erstellt hochauflösende, dreidimensionale Karten der elektrischen Aktivität im Herzen in Echtzeit und ermöglicht, selbst kleinste Störquellen präzise zu lokalisieren, wie das Klinikum mitteilt. Auf dieser Grundlage werde die Ablation durchgeführt, ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem das Herzgewebe behandelt werde, das die unregelmäßigen Herzschläge verursache. „So kann das Herz wieder regelmäßig schlagen, Beschwerden wie Herzrasen oder Schwindel werden reduziert – alles ohne offene Operation.“ Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren arbeite das System deutlich präziser, verkürze die Behandlungsdauer und schone gesundes Gewebe, wodurch das Risiko von Nebenwirkungen reduziert und die Genesung unterstützt werde, wie die Mediziner betonen.

Hörmann rät Bürgern, immer mal wieder den eigenen Puls mit der Hand zu erspüren, etwa 30 bis 60 Sekunden lang. Sei dieser unregelmäßig, sei der Besuch beim Hausarzt sinnvoll. Auch Smartwatches könnten Hinweise geben. Der Hausarzt jedenfalls könne dann entscheiden, ob weitere Untersuchungen notwendig sind. Das neue 3D-System ist für Hörmann ein Gamechanger in der Behandlung von Herzrhythmusstörungen, wie er betont. „Wir können exakt sehen, wo die Störung ist.“