Es ist Halbzeit und für Fehlversuche keine Zeit mehr: Die Landauer Konditormeisterin Annica Bergemann und ihr Teamkollege Max Welke treten am Sonntag um 17.40 Uhr in der Sat-1-Show „Das große Backen - die Profis“ gegen drei weitere verbliebene Spitzenbäcker an. Ihr Ziel: das Finale. Doch um dorthin zu kommen, brauchen Bergemann, die im veganen Restaurant „Ich bin so frey“ arbeitet und vor Kurzem in Ottersheim eine kleine eigenen Backstube eröffnet hat, vor allem eins: ein Erfolgsrezept. In Folge drei wartet auf die Godramsteinerin nämlich wieder eine Überraschungsaufgabe, bei der Improvisationstalent gefragt ist. Die Profis arbeiten außerdem erneut an Schaustücken. Und sie tauchen ein in die Welt der Zuckerersatzstoffe.