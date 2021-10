Das herrliche Gelb-Rot des Montagabends am Himmel über der Haardt haben wir einem Zwischenhoch zu verdanken. Ein Lichtblick in diesen Tagen. Wolfgang Lähne vom Wetterbüro Klimapalatina in Maikammer bestätigt, dass zwar oft das Sprichwort gelte „Abendrot Schön-Wetter-Bot“, aber diesmal eben nicht. Denn in den späten Abendstunden des Montags hat sich eine weitere Tiefdruckwelle in der Südpfalz breitgemacht, so dass nur für kurze Zeit die im Westen untergehende Sonne die restlichen Wolken anstrahlen konnte. Das Wetter bleibt unstet, aber Lähne verheißt uns ein überwiegend sonniges Wochenende mit Temperaturen von 17 bis 19 Grad, bevor uns in der kommenden Woche ein Schwall Polarluft bibbern lässt. „Es sieht derzeit nicht nach einem goldenen Oktober aus“, sagt der Experte. Wollten wir das jetzt hören?