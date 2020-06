Juhu, das Landauer Freibad hat ab Montag wieder offen. Gut, coronabedingt gibt es ein paar kleinere Einschränkungen. Darunter: Menschen dürfen das Freibad nur in Schichten à zwei Stunden betreten, die kleine Rutsche ist gesperrt und man muss sein Ticket vorher online reservieren. Letzteres ist ein enormer Fortschritt, die Stadtverwaltung hatte bei früheren Anmeldeverfahren immer nur die Anmeldung per Brieftauben- oder Flaschenpost via Queich zugelassen. Wie die RHEINPFALZ von der offiziellen Vereinigung der nicht-schwimmenden Bademeister erfahren hat, konnten weitere Einschränkungen im Gespräch mit den Behörden verhindert werden. Darunter: Sprungbretter dürfen nur auf einem Bein hüpfend bei Neu- oder Vollmond benutzt werden. Ins Becken pinkeln ist nur nach Abgabe eines Immunitätsnachweises erlaubt. Weder Nase noch Lippen dürfen mit Wasser in Kontakt kommen, um ein Eindringen des Virus in Körperöffnungen zu vermeiden. Sofern der Schwimmer dies nicht garantieren hätte können, hätte er die beiden Körperöffnungen mittels Plastikfolie wasser- und luftundurchlässig verschließen müssen. Durch den Einsatz der Organisation konnte also zumindest ein wenig Badespaß über die Corona-Vorschriften hinweg erhalten bleiben. Wir danken.