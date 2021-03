Das für Juli geplante große Open Air Das Fest in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage ist jetzt doch abgesagt. „Die Entwicklungen der Corona-Pandemie machen es aus unserer Sicht unrealistisch, Das Fest zu präsentieren, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben“, so ein Sprecher der Karlsruher Marketing- und Event GmbH. Die hätte mit der Bekanntgabe gerne noch gewartet, bis Alternativkonzepte für den Sommer stehen. Doch sie wurde am Mittwoch von den Absagen anderer Festivals wie Rock am Ring überrascht. Ohne Synergieeffekte bei der Buchung von Bands aber sind solche Großveranstaltungen kaum auf die Beine zu stellen.

Nach Ostern sollen die neuen Karlsruher Pläne für den Sommer bekanntgegeben werden. Bis dahin soll auch geklärt sein, wie Tickets zurückgegeben werden können. Die Organisatoren arbeiten daran, das Fest auf dem Mount Klotz bis 2022 umzustrukturieren – das sei nötig, auch wenn die Pandemie dann vorüber sein sollte, hieß es. Das lässt bangen, ob es ein großes Lichtermeer auf dem Mount Klotz künftig überhaupt noch geben wird.