Für Befürworter sorgen Blitzer für mehr Sicherheit, für Gegner ist es Wegelagerei. Aber muss man Mitleid mit einem haben, der mit 107 Stundenkilometern durch die Stadt rast?

Die Polizei hat es nur sporadisch, vielleicht viermal im Jahr, geschafft, in Landau Tempokontrollen vorzunehmen. Deshalb hat die Stadt die Überwachung des fließenden Verkehrs, so der Fachbegriff, von der Polizei übernommen. Jetzt hat die Verwaltung im Mobilitätsausschuss eine erste Bilanz vorgelegt. Der hat beschlossen, dass sich die Verkehrsbehörde noch besser aufstellen kann. Um finanziell keine Bauchlandung hinzulegen, hatte sich die Stadt entschlossen, die Technik nicht gleich zu kaufen, sondern während einer Testphase einen Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Nur das eigens dafür ausgebildete Personal ist städtisch. Doch nun beschafft sich Landau eigene Technik.

Verkehrsdezernent