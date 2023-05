Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Villa Landau führen fünf Menschen mit Beeinträchtigungen ein freies und schönes Leben – mit so viel Selbstbestimmung wie möglich und so viel Betreuung wie nötig. Die Wohngemeinschaft besteht seit anderthalb Jahren. Möglich wurde sie durch das Engagement von Angehörigen, und von einer ganz besonderen Pflegerin.

Die Villa Landau ist ein Beweis dafür, dass Frust ein Antrieb zu etwas ganz Wertvollem werden kann. Solange genug Liebe, Herzblut und Ehrgeiz dabei sind. Marika Dauer hatte