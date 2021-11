Die Patisserie Theodor in der Marktstraße 88 in Landau ist von der Zeitschrift „Feinschmecker“ nicht nur unter die 500 besten Cafés und Röstereien aufgenommen, sondern auch zum derzeit besten Café in Rheinland-Pfalz gekürt worden. Was gibt es dort im Advent für Leckereien? Das lesen Sie hier.