Am Mittwochabend beschwerte sich eine Anwohnerin des Krone-Hotels in Hayna, dass ein paar Gäste nachts laut redeten und Musik hörten. Dabei handelte es sich um eine kleine Gruppe des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98, der momentan in Herxheim im Trainingslager ist und im Hotel in Hayna nächtigt. Die Anwohnerin rief die Polizei, welche gegen 1.20 Uhr im Hotel eintraf. Zu diesem Zeitpunkt war laut Polizei kein ruhestörender Lärm mehr festzustellen. Der Verein erklärte auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Nachdem die Mannschaft am Teamabend gemeinschaftlich das EM-Spiel geschaut und sich danach auf die Zimmer begeben hat, hat dort ein kleiner Teil noch Musik gehört und sich in erhöhter Lautstärke unterhalten. Nach einem Hinweis einer Anwohnerin wurde dies unmittelbar eingestellt und sich sofort bei ihr entschuldigt. Am nächsten Vormittag hat ein Teil der Mannschaft stellvertretend zusätzlich ein Trikot als Entschuldigung überreicht, diese Entschuldigung wurde akzeptiert.“ Die Anwohnerin kann das bestätigen. Damit habe sich die Situation für beide Seiten erledigt.