Am kommenden Freitag wird der Weltkindertag auf dem Danziger Platz in Landau mit einem großen Spielfest gefeiert, teilt die Stadt mit. Das Motto lautet „Mit Kinderrechten in die Zukunft“. Veranstaltet wird das Fest von der Jugendförderung der Stadt Landau unter Federführung der Teams des Mehrgenerationenhauses und des Jugendtreffs Horst, die wieder viele tatkräftige Akteurinnen und Akteure für das Fest gewinnen konnten. Im Laufe der Jahre hat sich ein fester Teilnehmendenkreis von im Stadtteil Horst ansässigen Institutionen und Vereinen gebildet, die am Weltkindertag teilnehmen, informiert die Stadt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Um 16:30 Uhr wird Beigeordnete Lena Dürphold das Fest offiziell eröffnen. Jeweils um 15 Uhr und um 17 Uhr gibt Verkehrsclown Tapsi seine lustigen Vorstellungen, bevor das Fest durch eine Clownshow von Johannes Lunkwitz um 18:30 Uhr beendet wird. Die Veranstaltenden kündigen neben Essen und Trinken auch Mitmachaktionen von den Kitas und Vereinen aus dem Horst, Kistenstapeln und einen Eiswagen an.