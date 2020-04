Das Team des Vinzentius-Krankenhauses in Landau möchte einfach mal Danke sagen. Und zwar allen Spendern – großen und kleinen Betrieben sowie vielen Privatleuten, die Ärzte und Pflegepersonal in den letzten Wochen mannigfaltig unterstützt haben. Julia Forster, Assistentin der Geschäftsführung, berichtet von Tausenden von Gesichtsmasken, von Pizzen. Limonade, Wein, Präsenttaschen und natürlich Schokohasen zu Ostern. Wirklich jede noch so „kleine“ Spende freue die Mitarbeiter sehr und fülle das Haus mit einem tollen Gefühl des Zusammenhalts. „Dies ist ein überwältigendes Gefühl, wofür wir einfach DANKE sagen wollen. Danke für den Zusammenhalt und das gemeinschaftliche Gefühl, das Sie alle hiermit deutlich vermitteln. Danke für Ihre Wertschätzung und Ihr Mitgefühl. Jede einzelne Spende freut uns sehr und motiviert uns in dieser Zeit“, heißt es in der Mitteilung aus dem Stift. Es sei einfach ein schönes Gefühl, wenn alle zusammenhielten und sich gegenseitig, egal auf welche Art und Weise, unterstützten.