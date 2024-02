Raus aus der Abhängigkeit, das war das Ziel der Landauer, das sie mithilfe von Kaiser Maximilians I. verfolgten: Seit 1324 war die Stadt an den Speyerer Bischof verpfändet. Nun hoffte man bei einem Besuch des Kaisers in der Stadt auf einen Wendepunkt für die Unabhängigkeitsbestrebungen.

Am 24. April 1508 rückte der hohe Besuch in Landau an. Seine Ankunft in der Stadt war spektakulär. Der Kaiser wurde begleitet von einem großen Gefolge, im Schlepptau 400 Pferde. Der Rat und die Bürger empfingen ihn voller Freude. Untergekommen war Maximilian I. im Helmstädter Hof, in der heutigen Königstraße 64. Einige der adligen Herren von Helmstatt hatten das Amt des Speyerer Bischofs inne und waren somit kirchliche Oberhäupter und Pfandinhaber der Stadt. Am selben Abend brachte der Rat noch Wein und Hafer in den Gasthof. Das Ritual der Verehrung hoher Persönlichkeiten gebührte natürlich auch dem Kaiser, denn er sollte vor der Besprechung am folgenden Tag positiv gestimmt sein.

Juden sollten „Schutzgeld“ zahlen

In der folgenden Audienz hörte Maximilian sich das Anliegen der Landauer an. Sie beklagten vor allem die regelmäßigen Streitereien mit dem Bistum. Der Kaiser versprach sein Engagement in dieser Sache zu Gunsten Landaus. Und tatsächlich schien er etwas in Bewegung zu setzen.

Die offizielle Aufhebung der Pfandschaft gelang jedoch erst ganze sechs Jahre später. Die Stadt musste zuerst den Betrag von 15.000 Gulden (heute circa 350.000 Euro) aus Eigen- und Reichsmitteln zahlen. Zwar stand es um die städtischen Finanzen recht gut, dieser Betrag ließ sich jedoch ohne eine zusätzliche Besteuerung der Einwohner nicht aufbringen. Der Rat empfahl nun die Aufnahme von zehn jüdischen Familien, die jährlich 300 Gulden „Schutzgeld“ einbringen sollten. Die Landauer Zünfte stimmten dem zu – ein weiteres Beispiel dafür, dass die Aufnahme jüdischer Familien stets finanzpolitischer Erwägungen zugrunde lag.

Später dann zugehörig zum Zehn-Städte-Bund

Der Kaiser selbst steuerte zu dem Gesamtbetrag gerade mal 1000 Gulden bei. Für seine Verschuldungen und seinen prunkhaften Lebensstil war er bekannt, die Stadt konnte nicht mit mehr finanzieller Unterstützung rechnen. Dafür erhielt die Stadt pfandweise alle dem Reich zustehenden Privilegien.

In einer Urkunde vom 13. Januar 1512 bestätigte nun Kaiser Maximilian, dass die „Stadt Landaw“ dem elsässischen Zehn-Städte-Bund angehören sollte. Kaiser Karl V., der Nachfolger Maximilians, bestätigte 1521 die Zugehörigkeit Landaus zur kaiserlich-habsburgischen Landvogtei im Elsass. Diesem Bund gehörten unter anderem auch unsere Partnerstadt Haguenau an.

Maximilian I. konnte somit einen Grundstein für die anbrechende Neuzeit in der Stadt legen. Denn die städtische Unabhängigkeit, sei es finanzieller, sei es rechtlicher Natur, war zu einer Zeit im Umbruch äußerst wertvoll.

Die Autorin

Katharina Slawik ist Mitarbeiterin des Landauer Stadtarchivs.