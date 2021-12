Dragan Vukmirovic, Eigentümer der Landauer Filmwelt, hat seine dritte Aktion „Bond and Friends“ den Flutopfern im Ahrtal gewidmet. Bei einer Spendengala aus Anlass des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ im Landauer Kino sind 10.000 Euro zusammengekommen. Vukmirovic hat dem Ortsbürgermeister von Dernau einen Spendenscheck über 10.007 Euro überreicht; die Verbindung zum Geheimagenten ist unverkennbar. Das Geld fließt in den Neubau einer Kita, nachdem deren Gebäude vom Hochwasser komplett weggespült worden ist. Den Kino-Betreiber hat der Besuch im Ahrtal sehr beeindruckt. Unter anderem berichtete er von alten Menschen, die jetzt in Containern wohnten, bis sie wieder ein Heim hätten. Die erste Spende einer Filmwelt-Bond-Gala war an die Landauer Tafel gegangen, die zweite an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.