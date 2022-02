Die Pädagogin Daniela Wahrheit hat die Leitung der Medienstelle des Bistums Speyer in Landau übernommen. Die Stelle war geraume Zeit vakant, wie aus der Mitteilung des Bistums hervorgeht. Wahrheit, die in ihrem Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschule die Schwerpunkte Katholische Religionslehre und Französisch hatte, war an diversen christlichen Einrichtungen beschäftigt, darunter auch im Jugendwerk St. Josef, dem St. Paulusstift und dem Christlichen Jugenddorfwerk. Zuletzt arbeitete sie viele Jahre an einer Internationalen Schule.

Die Medienstelle bietet neben fachspezifischer Literatur auch Materialien für Erzieher sowie Unterrichtsmaterialien für Lehrer. Die Medienstellen sind ein kostenloses Angebot des Bistums Speyer. Die fachliche Beratung, auch in Prüfungssituationen, werde von den Nutzern sehr geschätzt, heißt es weiter. Neben Landau gibt es noch Medienstellen in St. Ingbert, Pirmasens und in ökumenischer Zusammenarbeit in Kaiserslautern und Ludwigshafen.

Info

Die Medienstelle Landau, Moltkestraße 9, ist jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, während der Schulzeit.