Fast jeder hat sie schon gegessen, aber bei weitem nicht jeder traut sich selbst an die Herstellung. Um diesen Missstand zu beheben, geht’s für ein paar Pfälzer ins Elsass.

Konkret geht es um nichts Geringeres, als dem Geheimnis der unten salzig-knusprig und oben fluffig-weißen Dampfnudeln auf die Spur zu kommen. Die Leiterin des Kurses der Pamina Volkshochschule in Weißenburg, Alphonsine Knaebel, hat die Gruppe der Dampfnudel-Adepten von Beginn an routiniert im Griff. Bevor es los geht schickt sie alle zum Händewaschen, „aber gründlich“, wie sie betont. Dann wird das Sprachproblem geklärt: die französisch sprechenden Teilnehmer kommen alle aus dem Elsass und sprechen auch alle Elsässisch, sodass es bei dieser Sprache bleiben kann und es für die drei deutschen Teilnehmer keine Verständnisschwierigkeiten gibt.

Auf dem großen Tisch in der Mitte hat Madame Knaebel schon alle Zutaten nach dem Rezept ihrer Großmutter gerichtet, und nach der Anweisung „Fenster zu“ – Hefeteig mag nämlich keine Zugluft – legt sie auch gleich los. In eine große Schüssel gibt sie zunächst ein Kilo Mehl. Dazu gibt sie einen Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz und vermischt das per kräftigem Handschlag mit drei in einem Schüttelbecher versprudelten Eiern.

Die werden ihr von Ehemann René angereicht, Alphonsine schlägt energisch die Masse zusammen, dann wird die in lauwarmer Milch aufgelöste Hefe hinzugefügt. Richtige Bierhefe übrigens, von Trockenhefe hält die versierte Bäckerin nichts. Dann folgt noch weitere lauwarme Milch, bis der Teig die erwünschte Konsistenz hat und auf der Tischplatte behutsam hin und her bewegt wird, noch ein bisschen mehr Mehl bekommt, bis sich eine glatte, elastische Kugel gebildet hat. Die wird nun wieder in die Schüssel gelegt, mit einem Tuch abgedeckt und an einem zugluftfreien Ort, sprich: im Nebenraum, für eine Stunde zum Gehen beiseite gestellt.

Mit leicht bemehltem Nudelholz ausgerollt

Solange müssen die Adepten aber nicht warten, denn Alphonsine Knaebel hat vorgearbeitet: Sie hat für ein Fest in Riedseltz am Sonntag schon 300 Dampfnudeln vorbereitet und davon vielleicht zwei Schüsseln für diesen Kurs abgezweigt. Jetzt holt sie diese aus dem Nebenraum und kippt den Inhalt der ersten Schüssel vorsichtig auf den Tisch. Sofort verbreitet sich der betörende Duft von frischem Hefeteig im Raum und alle sehen, wie Monsieur Knaebel außerordentlich routiniert mit ganz leichtem Druck den Teig mit einem leicht bemehlten alten Nudelholz ausrollt.

Madame erklärt der Gruppe derweil, dass keinesfalls zu feste auf den Teig gedrückt werden darf, denn das würde die erwünschte Luftigkeit der Dampfnudel ruinieren. Und auch auf der Unterlage zum Ausrollen und auf dem Sammelbrett zum Ausruhen dürfe nur ganz wenig Mehl sein, zuviel davon würde den Teig zäh werden lassen.

Mit einem speziellen Ausstecher – zu Hause könne man auch ein Glas nehmen, so Madame – sticht René nun Kreise aus dem etwa zwei Zentimeter dicken Teig und befördert diese mit Hilfe eines flachen Spachtels auf ein Holzbrett. Jedes Mal wird der Ausstecher mit zwei Fingern von eventuellen Teigresten am Rand befreit und leicht in Mehl getaucht. Das muss sein, damit der Rand perfekt glatt ist und die Dampfnudel auch wirklich formschön wird. Die Teigreste der ersten Partie werden wieder behutsam zu einem neuen Fladen zusammengedrückt und müssen weiter ausgerollt werden.

Rund 60 perfekte Kreise

Jetzt dürfen auch die Kursteilnehmer selbst Hand anlegen. Harry ist mit dem Fahrrad aus Karlsruhe angereist und traut sich als erster ans Nudelholz. René korrigiert den Druck, dann klappt es. Nudelholz und Spachtel wechseln in verschiedene Hände, dann sind die Teige in rund 60 perfekten Kreisen auf drei flachen Holzbrettern verteilt. Die werden mit frischen Tüchern abgedeckt und müssen noch mal für eine halbe Stunde ruhen und aufgehen.

In der Zwischenzeit beantwortet Alphonsine Knaebel viele Fragen der Kursteilnehmer. Einen Punkt stellt die energische Dame mit den dunklen Löckchen und blitzende Augen ganz klar: „Wer gute Dampfnudeln machen will, braucht erstklassige Zutaten – Mehl, Hefe, Eier!“ Das mit dem Mehl wird für deutsche Bäckerinnen und Bäcker dann schon etwas schwierig, denn das Mehl „Blé fluide“ gibt es so in Deutschland nicht. Das „flüssige“ französische Mehl ist viel glatter, extrem fein vermahlen und enthält weder Kleie noch den Weizenkeim. Deswegen klumpt es nicht und ist ideal für feine Backwaren und Soßen geeignet. Dafür gibt es hierzulande frische Bierhefe in jedem Supermarkt und auch frische Eier.

Alternativen mit Nüssen und Schinken

Dann hat Madame, die in ihrem Leben schon sicherlich mehr als 10.000 Dampfnudeln eigenhändig hergestellt hat, wie sie berichtet, noch weitere Tipps für die Teilnehmer. So könne man den Teig auch noch mit Nüssen und/oder Schinkenstückchen versetzen, in kleineren Formen ausstechen und bekomme so hervorragende Häppchen zum Apéritiv. Klingt durchaus nachahmenswert.

Dann aber ist es so weit: Es geht ans Dampfgaren der duftenden Teiglinge. Auf dem großen Tisch steht dazu eine große, elektrisch betriebene Pfanne bereit. Die gibt es nicht nur in französischen Fachgeschäften. Die Pfanne ist gut vorgeheizt, dann kommt so viel gutes Sonnenblumenöl hinein, dass der Boden knapp bedeckt ist. Mit dem flachen Spachtel legt Monsieur nun die Rohlinge hinein, zwar nahe beieinander, aber ohne, dass sie sich berühren. Behutsam streut er sodann ein wenig grobes Salz auf die Oberfläche der Taler, dann gibt er knapp eine Suppenkelle lauwarmes Wasser am Rand in die Pfanne und legt blitzschnell den Deckel darauf.

Kein Tropfen Kondenswasser auf die Oberfläche

Sofort dampft und zischt und brodelt es deutlich und Madame ermahnt zur Ruhe, denn jetzt muss man den Garprozess der werdenden Dampfnudel quasi erlauschen. Wenn es nach weniger als zehn Minuten wie im Rezept angegeben auf einmal nicht mehr brodelt, sondern nur noch leise knistert, ist es so weit: Mit einer raschen Handbewegung zieht René Knaebel den Deckel zur Seite und passt dabei auf, dass kein Tropfen Kondenswasser auf die seidig glatte Oberfläche der Nudeln fällt. Denn das würde ein klägliches Zusammensinken derselben zur Folge haben.

René prüft die Farbe an der Unterseite einer Dampfnudel, die ein zartes Goldbraun aufweist. Als sich der betörende Duft im Raum verbreitet, stimmt Rose, die aus England stammt, mit warmen Alt leise Leonard Cohens „Halleluja“ an, und viele Summen mit. Jetzt wendet Alphonsine mit leichter Hand die Dampfnudeln und lässt sie bei offenem Deckel auch auf der anderen Seite Farbe annehmen. Das dauert nur wenige Minuten. Denn anders als die fast Sofakissen großen Exemplare aus deutschen Pfannen oder Öfen sind die elsässischen Exemplare knapp Handteller groß, viel flacher und animieren so dazu, gleich mehrere zu verspeisen.

Jetzt werden alle vorbereiteten Kreise peu à peu verarbeitet, reihum versuchen alle mal, wie es funktioniert. Der von Alphonsine zu Beginn des Kurses vorbereitete Teig hat seine Ruhezeit inzwischen hinter sich und folgt dem Beispiel seiner Vorgänger. Zwischendurch hat die Chefin einige fertige Dampfnudeln in zwei Hälften zerrupft und bietet sie zum Probieren an. Sie sind großartig gelungen: glänzend, leicht knusprige Kruste, innen fluffig und lauwarm. Perfekt. Beim Herausheben der Dampfnudeln aus der Pfanne ermahnt René die Mitstreiter, darauf zu achten, die Nudeln unbedingt mit der schöneren Seite nach oben auf die Servierplatte zu legen, schließlich isst das Auge ja mit.

Serviert zur Gemüsesuppe

Später versammeln sich alle um den gereinigten großen Tisch und genießen ihrer Hände Arbeit. Vanille- oder Weinsoße serviert man im Elsass nicht dazu, man isst sie zur Gemüsesuppe und serviert als Nachtisch selbstgemachtes Kompott aus Äpfeln, Zwetschgen oder Mirabellen. Übriggebliebene Dampfnudeln lässt man tags darauf am besten in einer gut gewärmten Pfanne ohne Öl und ohne Deckel aufbacken, dann sind sie wie frisch, versichert Alphonsine. Dampfnudeln lassen sich auch problemlos einfrieren und werden aufgetaut genau so behandelt.

Zum Frühstück am nächsten Tag würden sie auch sehr gut mit Marmelade schmecken, versichert Madame und verdreht fassungslos die Augen, als die Autorin, am Niederrhein kulinarisch sozialisiert, meint, Kalbsleberwurst wäre sicher auch sehr fein. Ist sicher Geschmacksache, lohnt aber den Versuch!

Und so wird’s was

Hier die Zutaten für die Dampfnudeln nach dem Rezept von Alphonsines Großmutter: Ein Kilogramm Mehl, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Zucker, drei Eier, verschlagen, eineinhalb Würfel frische Hefe, in drei bis vier Esslöffeln warmer Milch aufgelöst, 500 Milliliter lauwarme Milch. Alle diese Zutaten müssen Zimmertemperatur haben und werden in dieser Reihenfolge von Hand oder der Küchenmaschine zusammengeknetet. Der Teig muss eine Stunde lange gehen und wird dann vorsichtig zwei bis zweieinhalb Zentimeter dick ausgerollt. Mit einem Glas sticht man Kreise aus und lässt diese noch eine weitere halbe Stunde gehen. In einer möglichst gusseisernen Pfanne werden die Nudeln in etwas Sonnenblumenöl und mit etwas Salz bestreut dann circa fünf bis sieben Minuten gegart, nachdem man eine Kelle lauwarmes Wasser hinzugefügt und den Deckel aufgelegt hat. Farbe kontrollieren, dann vorsichtig wenden und noch zwei, drei Minuten die andere Seite goldbraune Farbe annehmen lassen. Und dann vergnügt wegschnabulieren.