Mit Vanille- oder doch lieber mit Weinsoße? Bei der Wollmesheimer Dampfknoppkerwe ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Stadtdorf feiert von Freitag bis Montag Kerwe. Eröffnung mit Oberbürgermeister Dominik Geißler, Ortsvorsteher Rolf Kost und der Landauer Weinprinzessin Jasmin II. ist am Freitag um 19 Uhr. Es spielt die Gruppe Mind The Gap.

An allen Tagen versorgt der Bürger- und Förderverein mit Unterstützung der Metzgerei Joachim die Kerwegäste mit Speisen, Wein und Sekt. Die Landjugend übernimmt den Schoppenweinausschank, auch die Bierkutsche vom Ottersheimer Bärenbräu ist am Start. Die Versorgung mit Dampfknepp übernehmen die „Dampfnudelbuwe“ aus Jockgrim. Am Samstag öffnet die Kerwe um 17 Uhr, am Abend spielt „Varied Bunch“.

Der Kewesonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz. Am Nachmittag warten die Landfrauen in der Dorfschänke mit Kuchen auf, die Stadtkapelle Landau sorgt mit Blasmusik für gute Stimmung auf dem Kerweplatz. Wer einen Blick auf die Innensanierung der protestantischen Kirche werfen möchte, hat von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit dazu.

Zum Kerweausklang am Montag gibt es ab 11 Uhr frisches Kesselfleisch und am Abend Live-Musik von „Only Two“.