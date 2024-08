Die Dammheimer feiern sich und ihr Stadtdorf am kommenden Wochenende. Von Freitag bis Sonntag ist Weinkerwe auf dem Kerweplatz an der Turnhalle. Die Landfrauen, der Sportverein Dammheim (SVD), der Kulturverein Dammheim, die Feuerwehrlöschgruppe Dammheim und der Gesangsverein 1863 Dammheim sorgen für das leibliche Wohl. Auch Live-Musik, Schiffschaukel fahren, Pfeile werfen und ein Süßwarenstand warten auf die Besucher. Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 19 Uhr auf dem Kerweplatz von Beigeordnetem Jochen Silbernagel, Weinprinzessin Jasmin II. und Ortsvorsteher Florian Maier. Den musikalischen Part des ersten Kerweabends bestreiten ab 20 Uhr Acoustic Vibration. Am Samstag beginnt das bunte Treiben um 17 Uhr mit dem Kerwefußballspiel. Ab 20 Uhr stehen Liquid auf der Bühne. Am Sonntag lädt die Kirchengemeinde um 10.30 Uhr zum Gottesdienst auf dem Kerweplatz ein. Im Anschluss gibt es ab 11.30 Uhr Essen und Getränke. Höhepunkte am Nachmittag sind die Vorführungen der Feuerwehr um 13 und 15 Uhr sowie die Zaubershow um 16 Uhr. Ab 18 Uhr klingt die Weinkerwe bei gemütlicher Chillout-Musik langsam aus.