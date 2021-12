Der Plan eines Bauherren, in der Dorfstraße 25 in Dammheim ein altes Haus abzureißen, um zwei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohnungen zu bauen, beschäftigt nun auch den Stadtrat bei seiner Sitzung am Dienstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in der Festhalle. Der Ortsbeirat fürchtet um seine Dorfmitte und hat deshalb den Antrag gestellt, die Haus-Hof-Bebauung im alten Ortskern mittels einer Veränderungssperre zu sichern, zumal in allen Stadtdörfern mittlerweile Gestaltungssatzungen erstellt worden sind, die genau das zum Ziel haben. Auch mit diesem Thema befasst sich der Stadtrat.

Einen breiten Raum der Sitzung nehmen der Haushaltsentwurf 2022 sowie mehrere Änderungsanträge dazu in Anspruch. So fordert beispielsweise die Fraktion Pfeffer & Salz, die Stelle der Unibeauftragten zu streichen und auf die geplante Radbrücke über die Maximilianstraße zu verzichten.

Bei der Sitzung gilt die 2G-plus-Regel. Die Sitzung des Stadtrates wird auch als Live-Stream im Internet übertragen und ist unter dem Link www.landau.de/gremienlivestream zu verfolgen.