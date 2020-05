„Sehr religiös sind wir zwar nicht“, meint Hans-Joachim Bosch aus Dammheim. Aber: Wie viele andere Pfälzer haben er und seine Frau die Nachricht von der Verwüstung der Kapelle auf der Kleinen Kalmit schockiert aufgenommen. Einige Monate später, als das pensionierte Paar in der Corona-Krise zu Hause festsitzt, kommt Bosch eine Idee: Die kleine Kirche nachzubauen. Der Hobbybastler hat vorher schon Weihnachtsgeschenke und Garten-Dekorationen selbst gemacht.

Bosch würde die Mini-Kapelle spenden

In der Lockdown-Langeweile kam da das Kalmit-Projekt genau recht. „Ich habe einige Wochen an dem Modell rumgewerkelt, bin ein paar Mal zur kleinen Kalmit hochgefahren, um mir alles genau anzugucken.“ Das Modell besteht zum Großteil aus wasserfesten, verleimten Sperrholzplatten. Drinnen simulieren Glühbirnen den Kerzenschein. „Ich habe versucht, an alles zu denken.“ Bosch würde, sofern Interesse besteht, die Mini-Kapelle gerne der Kirche in Ilbesheim spenden.