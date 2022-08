Der Gesangverein, der Sportverein, der Kulturverein und die Landfrauen laden für das Wochenende Samstag, 20., und Sonntag, 21. August zur Dorfkerwe auf den Dorfplatz an der Kirche in Dammheim ein. Am Samstag gibt es ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen, am Abend spielt die Band Acoustic Vibration light, teilt Karin Hechler vom Kulturverein mit. Am Sonntag beginnt das Fest um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst. Am Nachmittag klingt das Fest dann aus. Die ganze Zeit vor Ort wird unter anderem eine Schiffschaukel sein.