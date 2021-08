Die Stadtverwaltung Landau hat den Parkplatz am Dammheimer Friedhof befestigen und dazu rund 140 Quadratmeter anthrazitfarbener und grauer Pflastersteine verlegen lassen. Die Investition in Höhe von rund 10.000 Euro gehe auf einen oft geäußerten Wunsch der Dammheimer zurück, teilte die Stadt mit. Sie kündigte zudem an, dass 2024 der Hauptwegs auf dem Friedhof saniert werden soll. „Friedhöfe sind für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung. Es sind Orte des Abschieds, der Trauer und vor allem der Erinnerung. Darum war und ist es wichtig, dass wir in den vergangenen Jahren vermehrt in unsere Landauer Friedhöfe investiert haben“, sagte der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne). „Der unbefestigte Parkplatz vor dem Friedhof war vielen Dammheimerinnen und Dammheimern schon länger ein Dorn im Auge, weil er uneben und bei Regen schnell sehr matschig war“, berichtete Ortsvorsteher Florian Maier (SPD).