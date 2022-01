Landau/SÜW. Arbeitnehmer aus Stadt und Kreis haben „ungewöhnlich selten“ wegen Krankheit gefehlt. Das ist das Ergebnis des Gesundheitsberichts der DAK-Krankenkasse.

Der Bericht bezieht nur die Daten der bei der DAK Versicherten ein. Dennoch: Der Krankenstand in der Region lag bei im ersten Halbjahr 2021 um 0,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau – bei 4,1 Prozent. Das heißt: An jedem Tag bis Ende Juni waren durchschnittlich 41 von 1000 DAK-versicherten Beschäftigten krankgeschrieben. Hintergrund des gesunkenen Krankenstands sei der massive Rückgang bei den Atemwegserkrankungen (minus 71 Prozent). Für das ebenfalls analysierte Jahr 2020 betrug der Krankenstand in der Region 4,6 Prozent. „Die Erkältungssaison im Frühjahr 2021 ist nahezu komplett ausgefallen“, sagt Melanie Foos, Chefin der DAK-Gesundheit in Landau. „Wir sehen, dass sich Homeoffice, Lockdown und verstärkte Hygienemaßnahmen positiv ausgewirkt haben.“