Die Krankenkasse DAK-Gesundheit richtet seinen jährlichen Tanzwettbewerb wegen der Corona-Krise online aus. Mehr als 1000 Tänzer haben daran teilgenommen, darunter sind auch drei Landauer. Nun fällt die Entscheidung, welches die besten Choreographien in Rheinland-Pfalz und Saarland sind. Dafür kann noch bis 28. Juni online unter www.dak-dance.de abgestimmt werden. Die besten Acts werden anschließend von einer Jury bewertet. In drei Alterskategorien werden so Regionalsieger ermittelt. Danach werden die Bundessieger bestimmt. Den Regionalsiegern winken Sachpreise, die Bundessieger werden zu einem Videodreh eingeladen.