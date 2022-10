Die DAK-Gesundheit in Landau bietet am Donnerstag, 27. Oktober, eine Hotline zum Umgang mit Ängsten und Sorgen. Was tun, wenn die Sorgen nicht mehr aufhören wollen? Wie gefährlich ist ständige Angst? Wann sollte man aufgrund einer psychischen Störung eine Arztpraxis aufsuchen? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es bei der kostenlosen Hotline 0800 1111 841 von 8 bis 20 Uhr. Aktuelle Studien der DAK-Gesundheit zeigen laut einer Mitteilung eine dramatische Entwicklung,: 2021 hatten Beschäftigte in Deutschland rund 15 Prozent mehr Fehltage aufgrund von Angststörungen als vor der Pandemie. Bei Jugendlichen sind im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit die Behandlungszahlen von Mädchen mit einer Angststörung um 18 Prozent gestiegen. „Ständige Sorgen können auf Dauer krank machen“, sagt Melanie Foos von der DAK-Gesundheit in Landau. „Deshalb brauchen schon Kinder und Jugendliche Strategien, um die Anspannung im Alltag zu senken.“

