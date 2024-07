Wegen eines Dachstuhlbrands in der Straße Im Stöbener in Queichheim am Samstag gegen 21.45 Uhr haben 17 Menschen ihre Wohnungen verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. Die Brandursache wird noch ermittelt. Ein Großteil des Dachstuhls des Gebäudes musste geöffnet und gelöscht werden, berichtet die Feuerwehr. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, berichtet Einsatzleiter Michael Bumb. Eine Person musste wegen eines Schocks behandelt werden. Neun Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht daheim, drei haben selbst eine Unterkunft gefunden und acht wurden vom Ordnungsamt untergebracht. Es waren 40 Wehrleute sowie 20 weitere Einsatzkräfte rund 5,5 Stunden im Einsatz.