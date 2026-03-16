Ein Brand hat am Sonntagmorgen in Offenbach den Dachstuhl eines Wohnhauses in der Lothringer Straße beschädigt. Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner das Feuer gegen 9.30 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Holzbalkenkonstruktion bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Als mögliche Ursache wird ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage geprüft. Die Ermittlungen dauern an.