Ein Venninger Haushalt ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Hinter der Tat stecken Dachhaie. So werden unseriöse Firmen bezeichnet, die meist im Frühjahr unterwegs sind und im Zuge eines Haustürgeschäfts ihre Dienstleistungen zu überteuerten Preisen verrichten. Das haben die Eigentümer eines Anwesens in der Appenstraße nun zu spüren bekommen. Ein Handwerker klingelte an ihre Tür und tischte ihnen auf, dass ihre Dachrinne angeblich kaputt sei und ausgetauscht werden müsse. 90 Euro sollte die Reparatur kosten, am Ende präsentierte er dem Auftraggeber eine Rechnung von über 4000 Euro nach dem Austausch einer 22 Meter langen Dachrinne. Ohne den Namen zu hinterlassen, machte er sich mit seinen Kollegen aus dem Staub. In dem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunklen Renault Kastenwagen mit polnischer Zulassung. Bei den Unbekannten handelte es sich um einen 1,75 bis 1,80 Meter großen, zwischen 30 und 35 Jahre alten Mann mit Schnauzbart und dunklen Haaren. Er trug Zimmermannskleidung, ebenso wie sein etwa 1,60 Meter großer Komplize, der um die Fünfzig sei. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Hinweise zum Fahrzeug oder zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.