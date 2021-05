Die Landauer Polizei warnt vor Dachhaien, die in der Region unterwegs sind. Anlass ist ein Fall am Mittwochmorgen in Dammheim. Dort waren drei Betrüger unterwegs, berichtet die Behörde. Einer der Täter ging mit dem Eigentümer eines Hauses ins Innere und unterbreitete ihm ein Angebot für den Austausch einer Dachrinne über 1300 Euro. Währenddessen tauschten die anderen beiden Täter die Rinne bereits aus. Dem Dammheimer war das Angebot zu teuer, er lehnte es ab. Das Trio drängte den Mann daraufhin zum Bezahlen – er lehnte ab und rief die Polizei. Die drei Betrüger flohen daraufhin.

Was die Polizei rät

Die Männer trugen blaue Arbeitskleidung mit auffälligen gelben Streifen und waren mit einem VW-Transporter unterwegs. Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, Fremden gegenüber bei Haustürgeschäften misstrauisch zu sein und kein Geld im voraus zu bezahlen. Reparaturarbeiten am Haus sollten immer von seriösen Handwerksbetrieben ausgeführt werden.