Die Polizei hat am späten Samstagvormittag sogenannte Dachhaie auf frischer Tat erwischt, nachdem sich ein besorgter Bürger bei der Dienststelle gemeldet hatte. Dieser schilderte der Polizei, dass in der Hauptstraße ein verdächtiger Kleintransporter unterwegs sei, der von Hof zu Hof fahre. Vor Ort trafen die Beamten mehrere Männer an einem Anwesen an. Der Eigentümer des Hauses berichtete laut Polizei, dass die Männer plötzlich im Hof gestanden seien und direkt begonnen hätten an der Dachrinne zu arbeiten. Für die Dachrinne sei dann ein völlig überzogener Preis genannt worden. Die Überprüfung der Männer durch die Polizei ergab, dass alle bereits einschlägig in Erscheinung getreten waren. Gegen einen der Männer lag sogar ein Haftbefehl vor. Nach Bezahlung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.