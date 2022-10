Unbekannte haben in der Edesheimer Straße das Stoffdach eines geparkten Mercedes-Cabrio aufgeschnitten und sich so Zugriff auf den Innenraum des Oldtimers verschafft. Wie die Polizei vermutet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag. Zwar hätten die Täter keine Wertgegenstände gefunden, ein erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich sei dennoch entstanden, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zu den bereits im September begangenen ähnlichen Taten in Hainfeld und Gleisweiler besteht. Sie bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Edenkoben wenden. Die Beamten warnen: Fahrzeugeinbrecher haben es insbesondere auf offensichtliche Wertgegenstände wie Handtaschen und Geldbörsen sowie auf elektronische Geräte wie Notebooks, mobile Navigationsgeräte und Mobiltelefone abgesehen. Um jegliche Anreize für potentielle Täter zu verhindern, rät die Polizei daher, solche Gegenstände niemals sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.