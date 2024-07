Der Tanzsport-Club hat mit Hilfe der VR-Bank Südpfalz eine Spendenaktion bis zum 6. Oktober gestartet, um sich eine neue Musik- und Lichtanlage kaufen zu können. Über die TSC-Webseite kann die Aktion unterstützt werden. Jede erste Spende ab 10 Euro wird von der VR-Bank um weitere 10 Euro ergänzt. Der Club benötigt insgesamt 2000 Euro und ist auf Hilfe angwiesen, denn ohne Musik gibt es leider keinen Tanz. Alle Unterstützer werden namentlich auf der Webseite des Vereins und der ersten Veranstaltung mit der neuen Anlage erwähnt.

Der Verein informiert auch über die Sommerpause, die bereits läuft. Seit 15. Juli und bis 23. August ist die Pestalozzi-Gymnastikhalle geschlossen. Nach Angaben des TSC stehe der Verein mit der Stadt im Austausch und hoffe, nach den Sommerferien wieder in der Halle tanzen zu können. Das Training des TSC soll sich am 7. September auf den Landesmeisterschaften in Kaiserslautern auszahlen. Die Vereinsspitze lädt herzlich zur Unterstützung der Tanzpaare des TSC ein. Im Übrigen sucht der Verein eine Person, die die Organisation der Herbstwanderung übernehmen kann. Wichtig ist, dass die Wanderroute für alle Teilnehmenden begehbar ist, ein passendes Datum abgestimmt wird und Einkehrmöglichkeiten angelaufen werden können. Wer Interesse hat, melde sich bitte per E-Mail an sport@tsc-landau.de.