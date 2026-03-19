In wenigen Tagen wird gewählt – und die Vorbereitungen in Landau sind nahezu abgeschlossen. Ein Blick auf wichtige Details in den Wahlkreisen 49 und 50.

Die Landtagswahl rückt näher: Am Sonntag sind die Rheinland-Pfälzer von 8 bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Viele südpfälzische Gemeinden – einschließlich der Stadt Landau – gehören zu den Wahlkreisen 49 und 50. Im Wahlkreis 49 umfasst das Wählerverzeichnis laut Angaben des Landeswahlleiters etwa 66.700 Personen, während im Wahlkreis 50 rund 69.700 Wahlberechtigte registriert sind. Landesweit liegt die Zahl der Stimmberechtigten bei 2,99 Millionen.

Für den reibungslosen Ablauf der Wahl sorgen im ganzen Land etwa 45.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Sie betreuen die Wahllokale, zählen die Stimmen aus und achten auf eine ordnungsgemäße Durchführung. Das Wahlalter bei Landtagswahlen liegt in Rheinland-Pfalz bei 18 Jahren.

In Landau – die Stadt bildet zusammen mit den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer den Wahlkreis 50 – laufen die Vorbereitungen laut Stadtsprecherin Sandra Diehl „auf Hochtouren“. Während die Positionen der Wahlvorstände und Schriftführer bereits besetzt sind, werden noch Hilfskräfte gesucht. „Die Wahl kann also auf jeden Fall rechtssicher durchgeführt werden“, sagt Sandra Diehl.

12.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt

Bislang sind etwa 12.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden. Diese müssen bis Sonntag, 18 Uhr, im Rathaus eingehen. Noch bis Freitag, 20. März, um 15 Uhr können Briefwahlunterlagen beantragt werden. Am Wahlsonntag selbst ist eine Stimmabgabe im Rathaus nicht mehr möglich, sondern ausschließlich in den Wahllokalen. „Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann auch einfach mit dem Personalausweis wählen“, erklärt die Stadtsprecherin. Die Briefwahlstimmen aus Landau werden in 15 eigenen Bezirken ausgezählt, die sich über die Kernstadt und die Stadtdörfer verteilen. Insgesamt gibt es in der etwa 50.000 Einwohner zählenden Stadt Landau rund 36.000 registrierte Wahlberechtigte. In den Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben existieren keine separaten Briefwahlbezirke. Dort werden die Briefwahlstimmen gemeinsam mit den Urnenstimmen in den Wahllokalen ausgezählt.

Briefwahlbezirke haben sich bewährt

Auch im Wahlkreis 49, der die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Herxheim, Landau-Land sowie Kandel umfasst, zeigt sich ein gemischtes Bild: Eigene Briefwahlbezirke gibt es lediglich in Kandel und Albersweiler. In allen anderen Kommunen erfolgt die Auszählung der Briefwahlstimmen gemeinsam mit den Urnenstimmen in den Wahllokalen, wobei die Ergebnisse als Gesamtergebnis des jeweiligen Stimmbezirks gewertet werden. Der Grund für die Ausnahmen: In Kandel und Albersweiler haben sich Briefwahlbezirke in der Vergangenheit bewährt, wie die Verwaltungen auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilen.

Albersweiler, mit rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine vergleichsweise große Ortsgemeinde, verzeichnet erfahrungsgemäß viele Briefwählerinnen und Briefwähler, erläutert das Wahlamt der Verbandsgemeinde Annweiler. Deshalb habe sich die Einrichtung eines eigenen Briefwahlbezirks dort bewährt.

Mehr Briefwähler

Jens Forstner von der Verbandsgemeinde Kandel betont, dass die Briefwahlbezirke in Kandel eine spürbare Entlastung der Urnenwahllokale gebracht haben. Obwohl die Zahl der Wahlberechtigten pro Urnenwahlbezirk gestiegen sei, berichteten die Wahlhelfer positiv über den Wegfall der Zulassung von Briefwahlen während des laufenden Wahlbetriebs. „Deshalb sind wir in Kandel bei der Regelung geblieben.“ In kleineren Ortsgemeinden hingegen lohnt sich die Einrichtung eigener Briefwahlbezirke oft nicht, da dort meist nur ein Wahllokal existiert.

Ein Blick auf die Landtagswahl 2021 verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Briefwahl: Landesweit gaben damals 66,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme per Brief ab – ein Rekord, der durch die Corona-Pandemie beeinflusst war. Im Wahlkreis 49 lag der Anteil bei 69,6 Prozent, im Wahlkreis 50 bei 67,6 Prozent.