Schreck bei der Fahrt auf der Autobahn: Ein 24 Jahre alter Corvettefahrer war am Montag gegen 13 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Während der Fahrt löste sich auf Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost das Hardtop, also das aufklappbare Autoverdeck, seines Fahrzeugs und schleuderte auf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.