Der Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Neuburg hat nun das dritte Todesopfer gefordert. Das teilt die Kreisverwaltung Germersheim mit. Der Bewohner der Senioreneinrichtung ist der neunte Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis. Zudem meldet der Kreis zwölf Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. Damit steigt die Anzahl aktiver Infektionen auf 74, die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 442. 359 Menschen gelten als gesundet, das sind zwei mehr als am Vortag.

Landau/SÜW: Schulkinder und Kita-Kind infiziert

Auch in Landau und der Südlichen Weinstraße gibt es ein Dutzend neuer Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das teilt das Gesundheitsamt Landau/SÜW mit. Insgesamt wurden hier 331 Fälle gezählt. 278 Menschen gelten als gesundet, drei mehr als am Vortag. Damit gibt es derzeit 47 aktive Infektionen. Sechs Menschen sind verstorben. Zwei der neu gemeldeten Infektionen betreffen Schüler. Einer davon steht in Zusammenhang mit dem in der Vorwoche gemeldeten Corona-Fall an der Landauer Integrierten Gesamtschule, der andere ist Schüler der Altenbergschule in Bad Bergzabern. Auch ein Kita-Kind aus Pleisweiler-Oberhofen ist mit dem Coronavirus infiziert.