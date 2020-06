Ehrenamtliche Initiativen, die während der Corona-Krise in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind, können sich für das am Mittwoch gestartete Sonderförderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ bewerben. Das Programm des Bundeslandwirtschaftsministeriums richtet sich an Initiativen im ländlichen Raum. Teilnehmen kann, wer sich überwiegend in Kommunen von maximal 50.000 Einwohnern engagiert. Es gibt 2000 bis 8000 Euro. Bewerbungen sind möglich unter www.bmel.de/ehrenamt-versorgung.