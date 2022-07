Das Gesundheitsamt des Kreises Germersheim meldet zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die beiden Personen lebten in der Stadt Germersheim und der Verbandsgemeinde Rülzheim. Zudem melden die Behörden 239 Neuinfektionen. Davon entfallen 105 auf den Kreis Germersheim, 90 im Kreis Südliche Weinstraße und 44 in der Stadt Landau. Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 649 im Kreis Germersheim, 644 im Kreis SÜW und 503 in Landau.